Политика как он...
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Политика как она есть

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Евгений Примаков: Россия и Сербия самостоятельно определяют свое будущее

Евгений Примаков: Россия и Сербия самостоятельно определяют свое будущее

В Русском Доме в Белграде проходит международная конференция «Долгосрочные последствия бомбардировок Югославии для сербского общества и формирования многополярного мира», собравшая большое количество экспертов из России, Сирии, Ирака, Ирана, Бразилии, Германии, Канады и Франции.

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