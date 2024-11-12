Евгений Примаков: Россия и Сербия самостоятельно определяют свое будущее

В Русском Доме в Белграде проходит международная конференция «Долгосрочные последствия бомбардировок Югославии для сербского общества и формирования многополярного мира», собравшая большое количество экспертов из России, Сирии, Ирака, Ирана, Бразилии, Германии, Канады и Франции.
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