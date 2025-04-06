👋Привет всем Новоаннинцам с Донецкого направления, идем верными шагами к Победе. Даже среди руин распускается красота - вот что значит сила Природы.
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👋Привет всем Новоаннинцам с Донецкого направления, идем верными шагами к Победе. Даже среди руин распускается красота - вот что значит сила Природы.