Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Власти Болгарии вводят запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Как сообщает издание "24 часа" глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов заявил, что ограничения вступят в действия до конца дня.
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