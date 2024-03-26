Стало известно почему Путин усомнился в истинных заказчиках теракта в «Крокус Холле»

Сегодня 1K прочитали Владимир Путин усомнился, что исламские террористические организации заинтересованы в нанесении ударов по России, а их адепты могли пойти на тяжкое преступление в священный для мусульман месяц Рамадан.
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