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Стало известно почему Путин усомнился в истинных заказчиках теракта в «Крокус Холле»

Стало известно почему Путин усомнился в истинных заказчиках теракта в «Крокус Холле»

Сегодня 1K прочитали Владимир Путин усомнился, что исламские террористические организации заинтересованы в нанесении ударов по России, а их адепты могли пойти на тяжкое преступление в священный для мусульман месяц Рамадан.

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