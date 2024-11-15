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Закон, порядок, государство

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Приговор суда жителю Якутии, который нелегально добыл и продал почти 4 кг драгметаллов, вступил в силу

В Республике Саха вступил в силу приговор, вынесенный Якутским городским судом 30-летнему жителю Усть-Майского района.

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