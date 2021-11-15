25 ноября Верховный суд РФ рассмотрит иск Генеральной прокуратуры о ликвидации Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал"*.
Ликвидировать «Мемориал»
Комментарии
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Алексей Тан
Любители сооружать "стены плача" и мемориал... это одно и то же дерьмо и зараза, оплачиваемая иудейским Уолл стрит, цель одна и та же...что и "холокост" (всёсоженние).... кто организовывал, создавал условия для убийств и сами убивали... обвиняют убитых... а в России, обвиняют Русских!... во время правления Сталина.
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