Ликвидировать «Мемориал»

Алексей Тан

Любители сооружать "стены плача" и мемориал... это одно и то же дерьмо и зараза, оплачиваемая иудейским Уолл стрит, цель одна и та же...что и "холокост" (всёсоженние).... кто организовывал, создавал условия для убийств и сами убивали... обвиняют убитых... а в России, обвиняют Русских!... во время правления Сталина.