Сотрудник екатеринбургского «Водоканала» получил семь с половиной лет строгого режима за коррупцию

Как сообщил официальный телеграм-канал Прокуратуры Свердловской области Ленинский районный суд г. Екатеринбурга вынес приговор сотруднику МУП «Водоканал» и генеральному директору организации за совершение коррупционных преступлений.
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