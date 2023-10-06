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Сотрудник екатеринбургского «Водоканала» получил семь с половиной лет строгого режима за коррупцию

Сотрудник екатеринбургского «Водоканала» получил семь с половиной лет строгого режима за коррупцию

Как сообщил официальный телеграм-канал Прокуратуры Свердловской области Ленинский районный суд г. Екатеринбурга вынес приговор сотруднику МУП «Водоканал» и генеральному директору организации за совершение коррупционных преступлений.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
А что же мастурбек оглы получил?
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