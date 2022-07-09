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Как в Молдове отметили День семьи, любви и верности?

Как в Молдове отметили День семьи, любви и верности?

Русский дом в Кишиневе совместно с Русской общиной Республики Молдова при поддержке Посольства России организовал фестиваль «Семейный городок», который был приурочен к отмечаемому 8 июля в России и во многих странах мира Дню семьи, любви и верности.

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