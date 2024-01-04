Во Франции признали превосходство России над Украиной в воздухе

Французский генерал Клермон: Россия имеет превосходство над Украиной в воздухе Бывший глава французской Государственной службы авиационной безопасности, корпусной генерал авиации Брюно Клермон признал, что Россия имеет значительное превосходство над Украиной в воздухе.
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