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Во Франции признали превосходство России над Украиной в воздухе

Во Франции признали превосходство России над Украиной в воздухе

Французский генерал Клермон: Россия имеет превосходство над Украиной в воздухе Бывший глава французской Государственной службы авиационной безопасности, корпусной генерал авиации Брюно Клермон признал, что Россия имеет значительное превосходство над Украиной в воздухе.

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