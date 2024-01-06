Российское авторское общество будет судиться с клубом «Мутабор» и Киркоровым

Российское авторское общество (РАО) обратилось в суд с иском на владельцев ночного клуба «Мутабор» из-за музыкальных композиций, которые использовались в заведении во время «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в Москве.
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