Ограничение движения введут с 19 часов 24 октября до 6 утра 25 октября. Трамваи маршрутов 1к и 2 не будут следовать в сторону центра, а автобусы временно изменят маршруты.
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