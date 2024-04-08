В армянской армии откажутся от восклицания «Ура»

Оставшееся с советских времен восклицание «Ура» в вооруженных силах Армении планируется заменить на «Кецце», что в переводе с армянского означает «Да здравствует», соответствующие изменения планируется внести в новом армейском уставе, сообщили в министерстве обороны республики.
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