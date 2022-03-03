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Глава «Роскосмоса» сократил на 30% зарплаты топ-менеджерам из-за санкций

Глава «Роскосмоса» сократил на 30% зарплаты топ-менеджерам из-за санкций

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в условиях санкций он поручил сократить на 30% его зарплату и выплаты топ-менеджерам корпорации.

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