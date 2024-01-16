Юрий Лоза заявил о желании спеть вместе с SHAMAN

Композитор не прочь выступить с Ярославом Дроновым на одной сцене.Певец Юрий Лоза прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что другие артисты объявили бойкот Ярославу Дронову, более известному как SHAMAN, и отказываются выходить с ним на одну сцену.