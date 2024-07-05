Победа лейбористов в Лондоне: Сунак позорно уходит, что дальше?

Подсчет голосов продолжается, но лейбористы уже обеспечили себе уверенное большинство в парламенте. Согласно последним данным, партия получила 408 мест из 650, в то время как консерваторы заняли лишь 112 мест, а либеральные демократы — 69.
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