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Стал известен маршрут запущенного на Петербург дрона ВС Украины

Стал известен маршрут запущенного на Петербург дрона ВС Украины

БПЛА, сбитый специалистами Минобороны России, был перехвачен и уничтожен. Недавно стало известно, что беспилотник, на борту которого находилась взрывчатка весом в три килограмма, пролетел через четыре области России – Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую.

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