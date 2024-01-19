Стал известен маршрут запущенного на Петербург дрона ВС Украины

БПЛА, сбитый специалистами Минобороны России, был перехвачен и уничтожен. Недавно стало известно, что беспилотник, на борту которого находилась взрывчатка весом в три килограмма, пролетел через четыре области России – Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую.