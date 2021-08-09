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Вот откуда такая непоколебимая уверенность в доброте, справедливости и высоких душевных качествах американцев? (с) На подумать

Вот откуда такая непоколебимая уверенность в доброте, справедливости и высоких душевных качествах американцев? (с) На подумать

Ингвар Коротков Татьяна Друбич живет по необходимости в "мертвой стране" ".После закона "Димы Яковлева" я поняла, что страна на данный момент мертва.

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