Судебные приставы объяснили, зачем им нужна видеокамера

В Федеральной службе судебных приставов разработали проект приказа об использовании средств фиксации, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
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