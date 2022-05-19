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В Госдуме предложили давать отдыхающим в России дополнительный отпуск

В Госдуме предложили давать отдыхающим в России дополнительный отпуск

Depositphotos https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Депутат Госдумы Султан Хамзаев планирует направить в Ростуризм предложение об увеличении срока отпуска гражданам, которые выбирают отдых в России.

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