В Госдуме предложили давать отдыхающим в России дополнительный отпуск

Depositphotos https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Депутат Госдумы Султан Хамзаев планирует направить в Ростуризм предложение об увеличении срока отпуска гражданам, которые выбирают отдых в России.