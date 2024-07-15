Отпуск на грани: пожары в Краснодарском крае перенаправили тысячи туристов на Крымский мост

Как сообщает Mash, около 4500 туристов стоят в очереди на КПП, ожидая въезда на полуостров. Часть машин, изначально направлявшихся в Новороссийск и Анапу, развернулись и отправились в сторону Крыма после того, как узнали о пожарах.