NORC: Первые 100 дней президентства Трампа соответствуют ожиданиям большинства

Результаты опроса, проведённого центром исследований в области общественных отношений Associated Press-NORC, показали, что деятельность Дональда Трампа в первые 100 дней его президентства соответствует ожиданиям семи из десяти американцев.
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