На ПК в Steam состоялся выход хоррора про смотрителя зоопарка Zoochosis Если вы дум...

На ПК в Steam состоялся выход хоррора про смотрителя зоопарка ZoochosisЕсли вы думали, что быть смотрителем зоопарка – это веселый способ провести время, общаясь с очаровательными животными, подумайте еще раз – Zoochosis может навсегда изменить ваше отношение к зоопаркам.