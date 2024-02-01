Главой ведомства дано поручение об организации проверки по факту ненадлежащего воспитания ребенка жительницей Нижегородской области

В эфире одного из федеральных телеканалов сообщалось, что ребенку, который по решению суда проживает с матерью, угрожает опасность, поскольку женщина не исполняет своих обязанностей по его воспитанию и злоупотребляет спиртным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии