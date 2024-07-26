Генеральный директор смоленского проектного бюро попал в ТОП-100 молодых промышленников России

Под руководством Дмитрия Калеева небольшая компания стала предоставлять услуги крупнейшим холдингам страны Гендиректор смоленского проектного бюро «Комплекс КАД» Дмитрий Калеев вошёл в ТОП-100 лучших молодых промышленников страны.
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