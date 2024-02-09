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Дементьев: чем лучше будет играть Овечкин, тем лучше будут показатели «Вашингтона»

Дементьев: чем лучше будет играть Овечкин, тем лучше будут показатели «Вашингтона»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на голевую серию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который впервые с марта прошлого года забил в трёх матчах подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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