Дементьев: чем лучше будет играть Овечкин, тем лучше будут показатели «Вашингтона»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на голевую серию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который впервые с марта прошлого года забил в трёх матчах подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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