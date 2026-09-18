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В Петербурге начался первый день голосования

В Петербурге начался первый день голосования

В Петербурге, 18 сентября, начался первый день выборов. В этом году в городе одновременно будут избирать депутатов Госдумы и петербургского ЗакСа.

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Профиль пользователя Анатолий Рябенко
Анатолий Рябенкоизменено

Большая часть населения по удельному количеству это ПЕНСИОНЕРЫ. О них просто молчок как в партиях так и в бюллетенях избирателей. НЕ СПРАВЕДЛИВО. Затёртая (как отбросы) часть населения. Избираемое депутатское сословие это элита страны с процветающей жизнью, остальное безропотное б... .