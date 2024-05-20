НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

213 подписчиков

Летний период «с тазиком»: когда и на сколько отключают горячую воду

Летний период «с тазиком»: когда и на сколько отключают горячую воду

Летний период «с тазиком»: когда и на сколько отключают горячую воду Евгения КомароваЛетние отключения горячей воды — это обычное явление, которое происходит для подготовки системы централизованного теплоснабжения к наступающему отопительному сезону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх