Игорь Мосийчук: "С таким результатом референдума властям Молдовы нужно взять паузу и не допустить раскола страны"

При результате конституционного референдума в Молдове практически 50% на 50% с небольшим перевесом в одну из сторон властям республики необходимо поставить на паузу процесс евроинтеграции и работать с людьми, убеждать их в необходимости движения в Европейской союз, поскольку принятие решения идти вперед при таком маленьком разрыве может привести к катастрофе, разорвать и расколоть страну.