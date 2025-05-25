Предсмертная записка фермера обрушила силовую вертикаль Волгоградской области: проверяющие из Москвы в шоке от масштабов коррупции

demyr150648

Вот так и начинаются гражданские войны. Власть предержащим придётся все же пожертвовать некторым количеством своих зажравшихся лакеев. Правы уголовные: жадность фраера губит. Как можно гражданину России вообще доверять такой полицейской сволочи и надеяться на их защиту! Они же первые тебя и закопают! Все-таки, хоть менты - и не офицеры - они прсто начальствующий состав, но погоны-то на них нацепили. И вопросы чести они представлять обязаны, да и присгу свою полицейскую они давали! Так что мундир свой они сильно изгадили. Отвечать придется!Но я верю, что есть и среди них порядочные и даже честные люди. Господин президент, это под Авшим крылом выросла эта погань. Один глупый вопрос: а Колокольцев в красивом мундирчике будет снят с должности или осужден. ЭТО ОН , ОН иОН требует особого внимания. Эх, вы... руководители.