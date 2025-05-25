Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Предсмертная записка фермера обрушила силовую вертикаль Волгоградской области: проверяющие из Москвы в шоке от масштабов коррупции

Предсмертная записка фермера обрушила силовую вертикаль Волгоградской области: проверяющие из Москвы в шоке от масштабов коррупции

Число «замешанных» в темных схемах правоохранителей уникальное для современной России. Волгоградскому спруту начали рубить щупальца: спецгруппа из Москвы проводит тотальную проверку местных «силовиков» и уже инициировала громкие увольнения.

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Комментарии
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demyr150648
Вот так и начинаются гражданские войны. Власть предержащим придётся все же пожертвовать некторым количеством своих зажравшихся лакеев. Правы уголовные: жадность фраера губит. Как можно гражданину России вообще доверять такой полицейской сволочи и надеяться на их защиту! Они же первые тебя и закопают! Все-таки, хоть менты - и не офицеры - они прсто начальствующий состав, но погоны-то на них нацепили. И вопросы чести они представлять обязаны, да и присгу свою полицейскую они давали! Так что мундир свой они сильно изгадили. Отвечать придется!Но я верю, что есть и среди них порядочные и даже честные люди. Господин президент, это под Авшим крылом выросла эта погань. Один глупый вопрос: а Колокольцев в красивом мундирчике будет снят с должности или осужден. ЭТО ОН , ОН иОН требует особого внимания. Эх, вы... руководители.
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7 час.
d
demyr150648
А им до звезды
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7 час.
Анатолий Витушкин
Эти люди ничего не боятся. Коррупционная борьба в России построена так, что воровать и брать взятки выгоднее всего в очень больших количествах; все знают, что когда-то попадут и наворованного хватит безбедно жить. Ведь в итоге посадят лет на пять в лагере для &quot;своих&quot;, по УДО выйдут через два года, а дальше жизнь- &quot;раз-люли малина&quot; в особняке на испанском побережье, или где-то в Малайзии.
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4 час.
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