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Депутаты предложили направить 30% отчислений с азартных игр на детский спорт

Депутаты предложили направить 30% отчислений с азартных игр на детский спорт

Депутаты Госдумы в декабре рассмотрят законопроект о мерах поддержки детского спорта в России. Группа парламентариев, в том числе от «Единой России», предлагают направлять на эти цели 30% от общего объема целевых отчислений, сообщили «Известия».

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