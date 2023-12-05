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Bloomberg: Визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию указывает на устойчивость РФ

Bloomberg: Визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию указывает на устойчивость РФ

Готовящаяся поездка российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты свидетельствует об устойчивости РФ и ее способности налаживать связи с «с другими частями земного шара».

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