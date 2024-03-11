Диетолог Денисенко: овсяную муку можно использовать для блинов на Масленицу

Для приготовления блинов на Масленицу можно использовать пшеничную муку первого сорта, в которой содержатся витамин Н, необходимый для правильной работы гормонов, и РР, регулирующий окислительные процессы в организме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии