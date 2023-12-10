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Царьград

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Путин отреагировал на решение украинского режима: «Совсем оборзели»

Путин отреагировал на решение украинского режима: «Совсем оборзели»

Глава государства ответил на решение Киева объявить русских – некоренным народомВладимир Путин – глава русского государства – сделал комментарий относительно решения украинской политической власти лишить русских права считаться коренным народом.

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