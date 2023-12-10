Путин отреагировал на решение украинского режима: «Совсем оборзели»

Глава государства ответил на решение Киева объявить русских – некоренным народомВладимир Путин – глава русского государства – сделал комментарий относительно решения украинской политической власти лишить русских права считаться коренным народом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии