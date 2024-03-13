Бывший морпех Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Мэтью Хо поделился сведениями о том, что пронизанное коррупцией правительство киевского режима падёт до наступления осеннего периода, если не получит денежные средства от Штатов.
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