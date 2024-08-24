Филипп Киркоров высказался о будущем дочери, после ее хулиганских выходок

Этой весной певец Филипп Киркоров принял трудное решение и расстался с детьми. Он отправил Мартина и Аллу-Викторию учиться за границу, выбрав для них русскоязычную школу в Дубае, чтобы адаптация прошла легче.
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