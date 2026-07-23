Цифровой железный занавес: США полностью отрезают Huawei и ZTE от своих сетей

Теперь запрещено продавать в США оборудование, которое содержит компоненты от китайских компанийФедеральная комиссия по связи США (FCC) 22 июля приняла новое правило, запрещающее продажу в Соединенных Штатах оборудования, содержащего ключевые компоненты от китайских компаний, таких как Huawei, ZTE и их дочерние предприятия.