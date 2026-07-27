Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 561 подписчик

Юрист Хаминский раскрыл правила приема в вузы людей с ментальными особенностями

Юрист Хаминский раскрыл правила приема в вузы людей с ментальными особенностями

По словам эксперта, существует три основных сценария: Гражданские направления (гуманитарные, технические, экономические): для большинства таких специальностей медицинское заключение по форме СЭМД-196 не требуется.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии