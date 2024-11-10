Праздничная Кендалл Дженнер, Ксения Собчак "на стиле" и влюблённый Баста: соцсети звёзд за неделю

Кенддал Дженнер отпраздновала 29-летие (а Ксения Собчак — 43-летие), Клава Кока косплеила Ким Кардашьян, Екатерина Варнава дразнила хейтеров провокационными фотографиями, а Баста и Елена Пинская собирали восторженные комментарии своими "влюблёнными" — Spletnik изучил соцсети звёзд и собрал лучшие снимки.
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