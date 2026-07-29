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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова об иске НОК Украины в CAS из-за допуска россиян: «Пишите в жалобную книгу. Уже всем понятно, что наши спортсмены вернутся»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о попытке Национального олимпийского комитета (НОК) Украины оспорить в CAS восстановление статуса Олимпийского комитета России.

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