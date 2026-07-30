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"Вакханалию" с мигрантами в России продлят ещё на год? Лоббисты наносят ответный удар

"Вакханалию" с мигрантами в России продлят ещё на год? Лоббисты наносят ответный удар

Царьград Коллаж Царьграда "Вакханалию" с мигрантами в России продлят ещё на год? Лоббисты наносят ответный удар, сопротивляясь внедрению оргнабора.

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Комментарии
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НЗ
Нина Зимина
А наша Госдура ни на что не способна. Разогнать ее к чертовой матери  Только сэкономим много денег Слишком дорого они нам обходятся.
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1 м.
vasilii_titov_60 титов
Проще госдуру разогнать.чем мигрантов выдворить
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1 м.
Сергей Коновалов
Уже заехали миллионы мигрантов. Сколько можно их завозить?!Правда, толку от большинства нет никакого. Они занимаются или торговлей или криминалом каким и до кучи, их родня сидят на пособиях. Короче, это балласт для бюджета, да ещё и во время войны. И толпа эта  - угроза национальной безопасности. Вся надежда на новый состав ГосДумы, да и то слабый.
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1 м.