"Вакханалию" с мигрантами в России продлят ещё на год? Лоббисты наносят ответный удар

А наша Госдура ни на что не способна. Разогнать ее к чертовой матери Только сэкономим много денег Слишком дорого они нам обходятся.

Сергей Коновалов

Уже заехали миллионы мигрантов. Сколько можно их завозить?!Правда, толку от большинства нет никакого. Они занимаются или торговлей или криминалом каким и до кучи, их родня сидят на пособиях. Короче, это балласт для бюджета, да ещё и во время войны. И толпа эта - угроза национальной безопасности. Вся надежда на новый состав ГосДумы, да и то слабый.