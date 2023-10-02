Война дело молодых...

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что властям Украины нужно активнее призывать на военную службу молодежь, чтобы не допускать снижения темпов контрнаступления.
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