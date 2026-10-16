Свежий отчет по потребительской инфляции в США оказался хуже ожиданий рынка. В августе индекс CPI вырос на 0,4% за месяц, тогда как в последнем отчете месячный показатель ускорился до 0,6% при прогнозе 0,5%.
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