Гинцбург рассказал, когда могут зарегистрировать вакцину от рака мочевого пузыря

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вакцина "Имурон-ВАК" от рака мочевого пузыря может пройти регистрацию в ближайшие 12 месяцев, сообщил в интервью ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им.