Гинцбург рассказал, когда могут зарегистрировать вакцину от рака мочевого пузыря

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вакцина "Имурон-ВАК" от рака мочевого пузыря может пройти регистрацию в ближайшие 12 месяцев, сообщил в интервью ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им.
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