В ночь с 16 на 17 октября ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских дронов на подлете к Москве. Ранее, 16 октября, в результате атаки БПЛА на промышленный объект в Сургутском районе возник пожар.
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