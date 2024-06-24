Шесть боевиков ликвидированы в Дагестане в ходе контртеррористической операции

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков. Активная фаза оперативно-боевых действий в городах завершена, но разыскные и следственные мероприятия будут проводиться до выявления всех участников спящих ячеек террористов в республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии