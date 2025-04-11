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Живая Кубань

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Бывший повар из Краснодара готовил теракты против офицеров Минобороны

Бывший повар из Краснодара готовил теракты против офицеров Минобороны

Бывший повар из Краснодара готовил теракты против офицеров МинобороныВ Москве второй Западный окружной военный суд вынес приговор 30-летнему начинающему музыканту Вадиму Чалому, ранее работавшему поваром в Краснодаре.

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