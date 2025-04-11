Бывший повар из Краснодара готовил теракты против офицеров Минобороны

Бывший повар из Краснодара готовил теракты против офицеров МинобороныВ Москве второй Западный окружной военный суд вынес приговор 30-летнему начинающему музыканту Вадиму Чалому, ранее работавшему поваром в Краснодаре.
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