Уэс Андерсон научит Бенедикта Камбербэтча обманывать систему в азартных заведениях

Новый 40-минутный фильм Уэса Андерсона основан на рассказе британского детского писателя Роальда Даля, к произведениям которого режиссёр уже обращался, выпустив в 2009 году мультфильм "Бесподобный мистер Фокс".
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