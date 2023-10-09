Поздравление от главы области с праздником ´Дожинки - 2023´.

Уважаемые аграрии Могилевщины! Сердечно поздравляю всех тружеников села с фестивалем-ярмаркой ´Дожинки-2023´!Важнейшей частью экономики Республики Беларусь является агропромышленный комплекс, успешное развитие которого определяет состояние всего народнохозяйственного потенциала, стабильность социально-экономической ситуации в обществе, а также уров .
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