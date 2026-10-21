© ShutterstockМинистерство иностранных дел Украины заявило, что решение депутатов Львовского областного совета объявить 2027-й «годом Романа Шухевича, УПА (организация запрещена в России) и Олега Ольжича» принималось на региональном уровне без консультаций с дипломатами и центральными органами власти.
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