© ShutterstockМинистерство иностранных дел Украины заявило, что решение депутатов Львовского областного совета объявить 2027-й «годом Романа Шухевича, УПА (организация запрещена в России) и Олега Ольжича» принималось на региональном уровне без консультаций с дипломатами и центральными органами власти.