Советник Зеленского исключил возможность снижения возраста мобилизации

Советник президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин 28 ноября заявил, что снижать возраст мобилизации бессмысленно, потому что оружия для солдат не хватает.
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